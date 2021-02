Milan, cambi in blocco in vista del derby

Stefano Pioli è pronto a rilanciare nel derby molti dei titolari che hanno rifiatato nella sfida del Marakàna di Belgrado contro la Stella Rossa. Tra questi non si può non citare Zlatan Ibrahimovic, sempre in gol contro l’Inter da quando è tornato a vestire la maglia del Milan.

Altri interpreti che riprenderanno i gradi della titolarità nella giornata di domenica sono Calhanoglu, Kessié, Calabria, Saelemaekers e Kjaer.

L’unico ballottaggio che si profila all’orizzonte riguarda Rebic e Leao: il primo si è ben comportato nella gara di ieri; il secondo viene da un assist sfornato nella stracittadina d’andata ma da un non troppo positivo momento di forma.