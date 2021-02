Milan-Crotone: diffidati e assenti. Nel Crotone out Messias per squalifica

Secondo le sentenze del Giudice Sportivo, dopo i match della ventesima giornata di Serie A tanti saranno gli assenti. Fortunatamente nessuna squalifica per il Milan e dunque eccezion fatta per gli infortunati (Brahim Diaz, Gabbia e Kjaer), gli altri saranno disponibili. Confermato invece lo stop per una giornata per Messias del Crotone. L’attaccante non sarà dunque in campo a San Siro contro i rossoneri. Per la squadra di Stroppa, come riporta Goal, out anche Cuomo, Molina e Ounas (nuovo acquisto). Situazione diversa per Pereira che sarà da valutare nei prossimi giorni.