Una bella iniziativa quella ideata dal Milan Derby Together: il club rossonero, in vista del match di domani contro l’Inter, ha messo in vendita i biglietti online della gara. L’incasso andrà in beneficienza al progetto Assist della Fondazione Milan per le zone più colpite dal Covid-19. Fino ad adesso sono stati venduti più di 25.000 biglietti, anche il Mister Stefano Pioli ha dato il suo contributo comprando i biglietti per tutta la squadra.