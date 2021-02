GdS – Donnarumma sempre più decisivo, ora la dirigenza rossonera deve blindarlo

Nella gara di ieri del Milan contro la Stella Rossa, finita per 1 a 1, i rossoneri sono riusciti a guadagnare il pass per gli ottavi di Europa League e gran parte del merito va senza dubbio attribuito a Gianluigi Donnarumma, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia decisivo per la squadra di Pioli.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza è perfettamente consapevole dell’importanza cruciale di Donnarumma in squadra ed è per questo che farà di tutto per blindare il suo gioiello, il cui contratto scade il prossimo giugno: trattare con Mino Raiola è un’impresa ardua e la richiesta dell’entourage del calciatore, come ormai noto, è molto alta.

Il club farà sicuramente leva sulla volontà del portiere della nazionale di continuare la sua avventura con il Milan e sul desiderio di giocare la Champions League con i rossoneri, e la sensazione è quella che alla fine si possa trovare un accordo che riesca a soddisfare tutte le parti.