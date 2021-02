Milan-Inter, le pagelle: i rossoneri abbattuti da un’Inter perfetta

DONNARUMMA 6 – Raggiunge le 200 presenze in Serie A nel modo peggiore, subendo 3 gol nel derby, ma le sue parate ci sono sempre.

CALABRIA 5 – Nel primo tempo si fa saltare puntualmente da Perisic, nella ripresa non riesce ad incidere.

KJAER 5 – Il danese oggi è sempre in ritardo negli interventi, si fa sorprendere alle spalle da Lautaro nel primo gol nerazzurro.

ROMAGNOLI 5 – Male soprattutto nella prima mezz’ora, poi prende le misure su Lukaku, ma alla fine si lascia travolgere dal gigante belga.

T. HERNANDEZ 6 – Forse il migliore tra i rossoneri, ma non riesce comunque a trovare lo spazio giusto per portare il Milan al gol.

TONALI 5.5 – Inizia la partita quasi spaventato, schiacciandosi spesso sulla linea di difesa, nel secondo tempo invece pressa e aggredisce i nerazzurri e recupera qualche pallone in più, ma non basta.

KESSIE 5.5 – Seconda partita consecutiva in campionato non da Kessie, il Milan deve ripartire dalla sua forza in mezzo al campo.

SAELEMAEKERS 5 – Continua il periodo negativo del belga, che non riesce mai a trovare la giusta brillantezza per saltare l’uomo.

CALHANOGLU 5.5 – Molto male nel primo tempo, riprende in mano il gioco dei rossoneri nella ripresa, anche lui senza riuscire a trovare la via del gol.

REBIC 5.5 – Mancano le sue giocate, manca il vero Rebic, che è lento e viene sempre chiuso dai centrali nerazzurri.

IBRAHIMOVIC 5.5 – Il campione svedese ha avuto due grandi occasioni con un doppio colpo di testa e un doppio miracolo di Handanovic, ma è mancata un po’ la sua grinta.

LEAO 6

MEITE 6

CASTILLEJO 6

PIOLI 6 – I rossoneri scendono in campo spaventati, si fanno schiacciare dall’Inter e vanno subito sotto di un gol. Poi pian piano la squadra di Pioli cresce, e in apertura di secondo tempo sfiora tre volte il gol del pari, ma poi crolla sotto i colpi in ripartenza di un’Inter pragmatica, compatta, quasi perfetta.