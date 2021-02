Milan-Inter, le probabili scelte di Pioli

Dopo le ultime due uscite tra campionato e coppa il Milan si ritrova in un momento di difficoltà. Domenica pomeriggio gli uomini di Pioli dovranno giocarsi un derby che a quote così alte non si vedeva da un po’ e serve ritrovare la giusta strada per provare a vincerlo.

Il tecnico rossonero farà diversi cambi rispetto alla formazione schierata a Belgrado: torneranno Ibrahimovic, Saelemaekers e Calhanoglu dal 1′ con un ballottaggio tra Rebic e Leao per il ruolo di fascia sinistra.

Dopo l’infortunio di Bennacer, il Milan si trova costretto a schierare il centrocampo formato da Kessiè e Tonali. Torna anche Calabria a ricoprire il ruolo di terzino destro mentre a sinistra è confermato Theo Hernandez. Per il ruolo di difensori centrali si giocano le due maglie a disposizione Kjaer, Tomori e Romagnoli.