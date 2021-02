CorSera – Milan agli ottavi di Europa League con sofferenza, ora serve cambiare marcia immediatamente

Il Milan riesce a raggiungere gli ottavi di finale di Europa League grazie al pareggio interno per 1-1 contro la Stella Rossa, in un match molto complicato e sofferto per i rossoneri nonostante la superiorità numerica per buona parte del secondo tempo.

Da salvare solo il risultato e la qualificazione al turno successivo, perché come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, questo Milan ha bisogno di ritrovare lo smalto di qualche settimana fa per riuscire a centrare gli obiettivi stagionali e non buttare quanto di buono, buonissimo, fatto fino ad ora, tentando di far fronte ai problemi rossoneri, che sembrano essere più mentali che fisici in questo periodo.

Momento difficile anche per il reparto offensivo, che nelle ultime quattro gare è riuscito a segnare una sola rete, quella di Kessié in Europa, in più su calcio di rigore: il gol su azione manca quindi da tempo e Pioli dovrà essere bravo a fare uscire i suoi da questa situazione complicata, possibilmente già a cominciare dalla trasferta di Roma, crocevia fondamentale per la stagione.