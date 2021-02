Milan, squadra quasi al completo per il derby: assente solo Brahim Diaz

Il Milan si appresta ad affrontare una settimana intensa e importante: giovedì i rossoneri scenderanno in campo a Belgrado contro la Stella Rossa per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, e domenica andrà in scena il derby contro l’Inter.

Stefano Pioli, però, può tirare un sospiro di sollievo. L’allenatore dei rossoneri potrà contare sulla rosa quasi al completo: oggi Rebic è tornato ad allenarsi in gruppo, resta ai box soltanto Brahim Diaz, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio. Torna a disposizione anche Calabria, dopo aver saltato la trasferta di La Spezia per squalifica.