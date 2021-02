Verso la Stella Rossa: questa la probabile formazione del Milan che Pioli schiererà contro Stankovic

Stasera a San Siro, ore 21:00, appuntamento ancora con l’Europa League: è di scena la gara di ritorno dei sedicesimi di finale, Milan-Stella Rossa (l’andata, al Marakana di Belgrado, era finita 2-2). La gara sarà diretta dal signor Jesús Gil Manzano (arbitro già della celeberrima e rocambolesca Rio Ave-Milan) coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado e dal quarto uomo Santiago Jaime Latre, al VAR Alejandro Hernández, AVAR Xavier Estrada Fernandez.

Milan, Pioli schiera un turnover moderato

Il Milan vuole passare il turno ma Stefano Pioli non stravolgerà il proprio tatticismo per farlo, così come si è creduto negli ultimi giorni: stasera a San Siro, un turnover live ma il modulo sarà il solito 4-2-3-1.

Davanti al portiere Gigio Donnarumma, agiranno da destra verso sinistra Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez; riposo per Kjaer, panchina per Dalot e Kalulu. I due mediani titolari dovrebbero essere Kessie e Meite, visto che Bennacer è ancora out e Tonali rifiaterà probabilmente dopo la buona prova nel derby. Alle spalle della punta (che eccezionalmente dovrebbe essere Rafael Leao, con Ibrahimovic a riposo) ci saranno Samu Castillejo a destra, Calhanoglu a sinistra e Krunic nel ruolo di trequartista centrale; non convocato Mandzukic, Rebic ha qualche chance di togliere il posto a uno dei trequartisti.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao. Allenatore: Stefano Pioli