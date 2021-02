Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schirà, il Milan sarebbe in trattativa avanzata per Otávio, trequartista classe ’99 del Porto. Contatti in corso con il suo agente per un contratto fino al 2025 di 3 milioni l’anno con il calciatore brasiliano che andrà in scadenza la prossima estate.