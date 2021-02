Milan TV – Meitè: “Siamo pronti questa partita. Il debutto in Europa? Sono emozionato”

Le parole di Meitè intervistato ai microfoni di Milan TV nel prepartita di Stella Rossa – Milan, valevole per l’ andata dei sedicesimi di Europa League: “Dopo la sconfitta c’era poco tempo per lavorare ma abbiamo lavorato tanto tatticamente. Sono sicuro che siamo pronti per questa partita”

Sensazioni per il debutto in Europa: “Sono molto emozionato di giocare in una grande squadra con il Milan. Sono ancora più contento di farlo in Europa ma devo dimostrare tanto in campo così come la squadra”

Sui compagni di reparto: “Ho giocato poche partite e tutti i match giocati li ho fatti con Franck. Mi sono trovato bene con lui perchè parlo in francese. Mi trovo bene con tutti i compagni”