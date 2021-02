Milenkovic, lo United è in pole

Il Milan sembra ormai essersi fatto da parte nella corsa per arrivare a Milenkovic: sebbene fosse uno degli obiettivi della dirigenza rossonera nell’ultima sessione estiva di calciomercato, il difensore serbo, con ogni probabilità, lascerà la Fiorentina direzione Inghilterra.

La destinazione più gradita è rappresentata da Manchester, sponda United, che non avrebbe problemi a sborsare una cifra aggirantesi intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan non sarebbe disposto a tirare fuori una somma del genere, considerando anche la non volontà a riscattare Tomori, calciatore che sta facendo bene ma per il cui acquisto a titolo definitivo servirebbero 28 milioni di euro, cifra non troppo dissimile da quella chiesta dalla Fiorentina.