Intervenuto in conferenza stampa, l’attuale tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato – tra le altre cose – anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“È incredibile, il top degli ultimi 20 anni. Rimane un giocatore fantastico, nonostante abbia spento 39 candeline e non abbia mai vinto la Champions League. Può succedere, non vuol dire che tu non sia un buon giocatore o allenatore“.