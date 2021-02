“Non c’è rigore su Ibra”, titola stamani La Gazzetta dello Sport, all’interno della consueta moviola post partita. Gara tranquilla per il direttore di gara Doveri. L’arbitro ha lasciato correre tanto, quasi all’inglese, ma con coerenza. Ibrahimovic protesta alla mezz’ora per una trattenuta di Skriniar, giusta la decisione del fischietto di lasciar correre. Poteva starci il giallo per Rebic a fine primo tempo per un intervento su Hakimi, corrette le altre ammonizioni.