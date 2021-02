MTV – Bennacer: “Che emozione rientrare. Ora arriva un periodo importante. Il Crotone? non dobbiamo sottovalutarlo”

Intervistato da Milan Tv, Ismael Bennacer ha parlato del suo infortunio e l’ emozione del rientro: “quando vedevo la mia squadra giocare, volevo esseri li ad aiutare tutti. Ma è così. Fa parte dello sport e di questo lavoro e dovevo gestire bene questo tipo di infortunio. La presenza di mia moglie mi ha aiutato molto“.

La squadra senza di lui: “siamo una squadra. Anche se sono fuori è lo stesso per me. È come se fossi sul campo se perdiamo anche se non sono sul campo perdo anche io. Ho avuto tante emozioni“.

Il premio come miglior nordafricano 2020: “Quando ricevi un premio, poi ne vuoi un altro migliore. Devo fare di tutto per provare ad avere il premio migliore”.

L’ importanza del rientro: “Da tanto tempo che non sono sul campo. Ho lavorato tanto per tornare al massimo e giocare. È stata un’ emozione che non provavo da tanto tempo. Ora viene un periodo importante per noi e dobbiamo essere più concentrati e fare le cose ancora meglio. Ma lo stiamo già facendo“.

Kessie: “Non è mai stanco, ha una energia incredibile. Ne dobbiamo approfittare”.

I nuovi arrivi: “Siamo una famiglia. Quando arriva qualcuno dobbiamo accoglierlo per farlo sentire bene”.

Le insidie della partita contro il Crotone: “Siamo in un campionato molto duro anche se giochi contro l’ultima. È difficile. Ora pensiamo a questa partita e dobbiamo dare tutto per provare a vincerla”.