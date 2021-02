Nocerino: “Il Milan quando va a 100 all’ora è imprendibile”

Antonio Nocerino è tornato a parlare di Milan. L’ex rossonero, intervenuto oggi ai microfoni di Milan TV, ha analizzato il momento della squadra di Pioli, senza risparmiare parole di elogio per il Diavolo:

“Il Milan sta dimostrando che quando va a 100 all’ora è imprendibile. A non avere pressione e piacersi non è mai bello, preferisco che ci sia pressione e che vadano sulla loro strada. Te la copiano anche l’azione del gol di Leao. È giusto che sia così, le cose fatte bene vanno copiate. Il Milan è una squadra ben allenata. Il mister è molto bravo, studia, si aggiorna. A prescindere da chi gioca tutti sanno quello che devono fare. Ne abbiamo visti tanti passare di presunti campioni futuri. Mi piace tantissimo vedere il Milan, sembra che fisicamente non facciano fatica, poi giocano bene“.

Su Leao e lo spogliatoio: “Leao ha la grande fortuna di allenarsi con un grandissimo campione. Ha un ambiente molto più sereno rispetto agli anni passati. L’ambiente che si è creato ti permette di crescere e di migliorare. Lui cresce, migliora, impara, è determinato. Metterei in risalto l’allenatore per come sta facendo crescere questo gruppo. La competitività in allenamento? Come ti alleni così giochi. Quando sono arrivato al Milan e non c’era un giorno che non andassero tutti a mille. Quando hai degli esempi di questo tipo poi diventa automatico. Tutto quello che fa il Milan lo fa in modo naturale, questo perché in allenamento vanno a mille all’ora”.