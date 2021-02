Oddo: “Contro lo United nel 2007 partita perfetta. Gol di Kakà? Pensavo fosse fallo e invece…”

Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ricordando Milan-Manchester United del 2007 e Riky Kakà:

“C’era profumo di ripresa, quel Manchester era una squadra estremamente forte, ma in quella partita siamo stati più forti, abbiamo fatto la partita perfetta, non abbiamo sbagliato nulla. Tanti dei miei compagni che hanno vissuto Istanbul, vedevano già in finale la partita contro il Liverpool”.

“Kakà lo ricordo benissimo. Quando i due difensori sono andati a terra pensavo che Riky avesse commesso fallo, invece aveva messo la testa. Lui in quel periodo era inarrestabile, e tutto è partito dalla partita con il Celtic in cui fece tutto da solo”.