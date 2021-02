Orsi: “Il Milan sta rovinando questo campionato, sta sorprendendo tutti”

Nel corso di Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, Nando Orsi ha detto la sua sulla stagione sorprendente del Milan, ecco le sue parole:

“Il Napoli sta giocando una stagione molto altalenante, è vero. Ma è una costante di molte squadre. Anche in campionato il Napoli non sta facendo malissimo. 37 punti non sono un risultato cattivo; è il Milan che sta rovinando questo campionato. I rossoneri stanno stupendo tutti, il Napoli se la sta giocando con tutte le dirette avversarie di pre stagione”.