Panucci: “Derby? Inter favorita, ma il Milan è dietro solo di un punto. Non avrei mandato Ibra a Sanremo”

Christian Panucci, ex calciatore, tra le altre, di Milan e Inter, è intervenuto ai microfoni di GazzaTalk per parlare del derby di campionato in programma domenica alle ore 15:00. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla favorita:

“Mentalmente l’Inter è favorita perché è in un momento molto positivo, anche se il Milan è dietro solo di un punto. Alle volte queste partite servono di più a chi a sta dietro. Magari il Milan in questo momento è più nervoso, mentre l’Inter vorrà dare un colpo importante al campionato. Fondamentale sarà tenere la testa fredda”.

Sul confronto Ibra-Lukaku:

“Ibra è più decisivo dentro l’area, mentre Lukaku fa tutto un lavoro prima di arrivare in area. Sono due giocatori che creano tante difficoltà e credo che potrebbero anche giocare insieme. La sera prima quando li devi affrontare ti danno dei pensieri“.

Su chi preferisce tra Theo Hernandez e Hakimi:

“Li vorrei tutti e due. Sono molto offensivi e credo che come caratteristiche Hakimi lo vedo molto bene, ma anche Theo è determinante per il Milan. Oggi avrebbero fatto sicuramente comodo al Real Madrid”.

Su Ibra a Sanremo:

“Sono d’accordo con Capello, Ibra non dovrebbe andare tutte le sere. Sono convinto che se ci fosse stato Fabio, Ibra a Sanremo non ci sarebbe andato”.