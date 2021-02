Pedullà: “Raiola è a Milano per trattare il rinnovo di Ibra”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Mino Raiola sarebbe a Milano per trattare il rinnovo di Ibrahimovic.

RAIOLA A MILANO

Questa la notizia riportata da Alfredo Pedullà sul proprio sito: l’agente dello svedese è a Milano per trattare il rinnovo del suo assistito con i rossoneri. Dopo aver effettuato delle consultazioni con lo stesso club, l’agente vedrà Ibrahimovic in serata per presentargli l’offerta del rinnovo. La trattativa è dunque entrata nel vivo, vista la scadenza per giugno dell’attuale contratto di Ibra.