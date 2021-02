Pellegatti: “C’è malumore ma anche un po’ di fiducia. Il derby ci dirà a cosa può puntare il Milan”

Carlo Pellegatti, tramite il suo canale Youtube, ha parlato del pareggio maturato contro la Stella Rossa e del derby che il Milan dovrà affrontare domenica pomeriggio. Queste le sue parole:

“L’umore non è buono oggi perchè, nonostante il risultato sia positivo, rimane l’amaro in bocca per un pareggio arrivato al 93′ contro un avversario in inferiorità numerica. Un avversario modesto con giocatori modesti. Il Milan è 2 0 3 spanne superiore alla Stella Rossa. La squadra ha confermato il momento complicato, si è persa l’autostima perchè i giocatori sono un po’ stanchi e Pioli l’ha confermato. I giocatori che hanno giocato tanto fino a qualche settimana fa ora sono fuori forma, mentre chi è rientrato da poco non è ancora al massimo. Tutto questo porta a vedere un Milan non brillante. In più si è aggiunto anche l’infortunio di Bennacer: ennesimo problema muscolare. Si tratta di un infortunio casuale perchè i tempi non sono stati forzati. Bisogna capire, ora, da cosa dipendano tutti questi problemi muscolari. In questo periodo c’è malumore ma anche un po’ di fiducia. Il derby ci dirà se possiamo puntare in alto o se è ora di ricompattarci”.