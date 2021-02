Pellegatti: “Hauge fuori? Il Milan ha ritenuto più opportuno un altro centrocampista”

Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dell’esclusione di Hauge dalla lista UEFA diramata in giornata. Ecco la sua analisi:

“C’era da scegliere tra lui e Meite, dispiace a me e dispiace a chi l’ha preso, però le ultime partite non erano state brillanti. Il giocatore è un po’ più condizionato dalle istruzioni e dai dettami tecnici di Pioli, non gioca libero come una volta e quindi ha fatto un po’ fatica. Un po’ mi dispiace, sono state scelte; il Milan avendo già Leao, Rebic, Mandzukic e Daniel Maldini che può fare la seconda punta, ha ritenuto opportuno non lasciare il centrocampo senza Meite, preso apposta come quarto, e Krunic, uomo per tutti i ruoli”.