Pellegatti: “Squadra potenziata grazie ai nuovi acquisti. Mercato da otto”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, si è soffermato ad analizzare il mercato invernale del Milan. Ecco le sue dichiarazioni per starcasino.sport :

“I dirigenti rossoneri hanno messo a disposizione di Stefano Pioli una rosa valida, in grado di poter fare anche un efficace turnover, che sarà fondamentale per affrontare il tour de force che va dal 13 febbraio al 20 marzo. Inoltre sono riusciti a raggiungere i loro obbiettivi sia per il mercato in entrata, che per quello in uscita. Infatti con le cessioni di Conti, Duarte e Musacchio verranno risparmiati circa 10 milioni lordi di ingaggio. Come voto per questa sessione non posso che dare un otto pieno“