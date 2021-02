Matteo Pessina, ex centrocampista del Milan ora all’Atalanta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rebubblica.

Queste le sue dichiarazioni sulla sua esperienza in rossonero: “Ero giovane e senza esperienza, era giusto che la facessi altrove. Col Milan ho cercato di fare i passi più giusti in quel momento: non è andata nel migliore dei modi, ma nel calcio succede. Oggi sono contento di essere all’Atalanta e di tutto il mio percorso”