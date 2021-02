Pioli a Sky: “Non abbiamo avuto personalità per chiuderla. Bennacer? Nota dolente”

Un Pioli amareggiato quello che arriva ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro la Stella Rossa: “Un risultato positivo. Abbiamo fatto la partita ma abbiamo concesso errori che ci sono costati la vittoria. Non abbiamo avuto la personalità per chiudere il match. Dobbiamo iniziare ad alzare il livello delle prestazioni perché siamo in un punto clou della stagione“.

Adesso la testa va al derby: “I derby sono partite equilibrate e con tanti gol. Noi abbiamo le nostre qualità e loro hanno le loro: vincerà chi subirà meno. Arriva nel momento giusto e vogliamo essere pronti“.

Battuta finale sull’infortunio di Bennacer: “Ha avuto una ricaduta. Questa è una nota davvero dolente. Stava crescendo ed ora è un peccato che si debba fermare di nuovo“.