Pioli: “Abbiamo permesso all’Inter di fare la gara che voleva. Settimana difficile ma ci rialzeremo”

Un Pioli desolato ha analizzato ai microfoni di ‘Dazn’ la sconfitta nel derby: “Il gol iniziale ha pesato. Abbiamo faticato nel ritmo e nell’intensità nel primo tempo. Abbiamo permesso all’Inter di fare la partita che voleva. Non abbiamo segnato nel nostro momento migliore e abbiamo subito gli altri due gol. Il centravanti viene condizionato dalla gara della squadra. Nel primo lo abbiamo cercato poco, nella ripresa abbiamo tirato in porta ma Handanovic ha parato molto. Settimana difficile ma ci riprenderemo“.

Il tecnico rossonero parla nello specifico di come ha preparato la gara e della situazione in classifica: “Non volevamo aprire troppo il campo per lasciare spazio a loro. Poi abbiamo provato ad essere aggressivi ma abbiamo concesso troppo. Io credo che la nostra forza sia l’equilibrio e il lavoro. Se un anno fa ci avessero detto che saremmo stati ora secondi in classifica penso che tutti avrebbero fatto i salti di gioia. Abbiamo però perso un derby e non siamo riusciti a mettere in campo la nostra personalità e la nostra qualità. Abbiamo fatto la partita con serietà ma bisogna tornare ad alzare il livello. Quando perdi devi lavorare di più e lavorare meglio.“

Battuta finale sul recupero dei giocatori: “I giocatori che hanno giocato spesso probabilmente hanno giocato troppo. Quelli infortunati hanno giocato non al meglio per recuperare. Questa è stata la prima settimana negativa della stagione ma dovremo essere bravi a ritornare in corsa giovedì e sabato. Ibra? Ha avuto un crampo al polpaccio, ha chiesto lui il cambio“.