Pioli pensa ad un cambio di modulo: le soluzioni

Stefano Pioli starebbe pensando ad un cambio modulo per il suo Milan, dopo la disfatta nel derby di Milano, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il tecnico del diavolo vorrebbe maggiore copertura a centrocampo: Bennacer è alle prese con problemi muscolari da tempo, Kessié sembra accusare stanchezza dopo una stagione durissima, mentre Tonali è in crescita.

Pioli potrebbe optare per un 4-4-2 più coperto rispetto all’attuale 4-2-3-1 o addirittura ad un 4-3-1-2 con Calhanoglu dietro due punte, Ibra e uno tra Leao e Rebic. Anche il fantasista turco è alle prese con un periodo poco brillante, probabilmente dovuto al Covid.