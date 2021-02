Pioli a Sky: “Vittoria molto importante, conosciamo i nostri obiettivi. Tomori? Ha grande forza”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Roma-Milan. Le parole del mister rossonero:

Sulla vittoria: “Siamo un grande gruppo, sapevo che due sconfitte non ci avrebbero buttato a terra. Questa vittoria è molto importante, complimenti ai ragazzi”

Su Tomori: “Ha grande forza, si era visto già alla sua prima partita in Coppa Italia contro l’Inter”

Sulla Roma: “Ci hanno messo in difficoltà sulle ripartenze, hanno giocatori di grande velocità. Ci sta correre qualche rischio”

Sul momento: “Siamo una squadra giovane, che non è ancora furba come una squadra totalmente matura. Stiamo facendo qualcosa di importante, abbiamo 17 punti più rispetto all’anno scorso e siamo ancora in corsa per l’Europa League”

Sugli Ibra, Calhanoglu e Rebic: “Hanno avuto problemi muscolari, sembrano solo affaticamenti. Valuteremo domani”

Sulle troppe critiche: “Io credo che se solamente avessimo detto a inizio anno che saremmo stati secondi in classifica a marzo nessuno ci avrebbe creduto. È tutto strano ma sappiamo con che obiettivi abbiamo iniziato il campionato. Siamo un gruppo giovane ma responsabile, nelle ultime partite sapevamo di avere deluso i tifosi”