Pessime notizie per Stefano Pioli, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mario Mandzukic si è fermato in allenamento per un problema muscolare. Dopo aver giocato il suo primo match da titolare nella sfida di Europa League contro lo Stella Rossa, il croato sarà costretto a rinunciare al derby in programma domani pomeriggio.