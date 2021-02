Radio 105 – Pioli: “Ci metto tanta passione. Che emozione vedere i miei ragazzi non mollare mai. Mancano i nostri tifosi”

Ospite d’ eccezione questa sera nel “salotto” di Radio 105. A far visita a Max Brigante durante il suo programma “105 Mi Casa”, Mister Stefano Pioli. Primo pensiero va al ricordo di Max Brigante allenato da Pioli: “Per me i miei giocatori sono tanta roba, ho un bellissimo ricordo di te (ride)”.

La capacità di gestire le pressioni: “non ho trucchi. Ci metto tanta passione in quello che faccio e quando sono tutto il giorno a Milanello, sono pieno di lavoro e cose a cui pensare. Fare l’ allenatore significa essere un gestore a 360 gradi e ti prende totalmente. Riesco però a staccare. Fuori mi dedico ai miei hobby e passioni”.

L’ equilibrio è una delle sue qualità. Un alchimista. Come ci sei riuscito e se ci credevi: “non voglio passare per quello sempre modesto e umile. Ci ho messo del mio. Io, il mio staff e il club abbiamo curato tutti i dettagli e i particolari. Fanno la differenza. Tutto l’ ambiente ha sempre creduto nei nostri mezzi e le nostre qualità. Anche nei momenti difficili, il club ci ha permesso di lavorare bene. Si è creato un ambiente bello con la voglia di cercare di crescere e migliorare”.

È un bel messaggio, soprattutto credere in una squadra molto giovane: “siamo tra le squadre più giovani d’ Europa. Dall’ esterno non si ha la giusta percezione. Sono ragazzi molto giovani ma molto responsabili. Bello vederli arrivare a Milanello con la voglia di fare. Hanno dentro una grande voglia e ambizione. Vogliono far si che questa stagione diventi importante. Sono orgoglioso. Dentro lo spogliatoio ci sono caratteri forti, e i ragazzi sono molto bravi a seguire questi esempi”.

Il tuo rapporto con la musica. L’ ascolti?: “Tantissimo. Appena arrivo a Milanello nel mio ufficio metto la musica. La musica mi rende felice e sereno. Non ho un genere preferito ma mi piace molto la canzone italiana. Ti piace la musica che ascoltano i ragazzi? La musica la scelgo dalle 8.30 alle 10 quando non ci sono loro (ride)”.

L’ abbraccio a fine partita della squadra mi emoziona. A te cosa emoziona: “mi emoziona quando vedo i miei giocatori dare il massimo e quando vedo l’unione per centrare l’obiettivo. Quando hanno voglia di crederci sempre e di non mollare mai. Vanno oltre i loro limiti. Bello vederli incitare tra loro. Bello il senso di appartenenza e soprattutto la passione. La voglia di stringere i denti, il sacrificio e la generosità. Vuol dire che abbiamo passione e voglia di fare. Ci piace tutto questo. Abbiamo una maglia prestigiosa e dobbiamo dare soddisfazione a noi stessi, al club e ai nostri tifosi. Un conto è fare il lavoro perché lo devi fare, un conto è perché vogliamo dare soddisfazioni”

Stadio vuoto. Vi manca il pubblico: “io penso che purtroppo ci stiamo perdendo delle emozioni fantastiche. Pensare a certi risultati e certe partite. I nostri tifosi ci hanno sostenuto anche nei momenti difficili. Ci hanno sempre incitato. Ci stiamo perdendo tanto e speriamo di ritornare alla normalità e vorrà dire che avremmo sconfitto questa pandemia. Iniziare il riscaldamento senza incitamento in uno stadio vuoto è dura eppure continuiamo ad ottenere questi risultati. Il pubblico ci manca tanto”.

Stasera c’è Fiorentina-Inter: “si si la guardo. Partita di livello e per noi è importante vedere partite di certo livello”.