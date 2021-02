Stando a quanto riportato dal sito Optasport, da inizio dicembre ad oggi Hakan Calhanoglu ha realizzato ben 7 assist: record personale per il turco, ma anche per la classifica dei top5 campionati europei. In questi due mesi, infatti, solo Kingsley Coman (giocatore del Bayern Monaco) ha realizzato lo stesso numero di assist del rossonero.