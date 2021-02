Repubblica – Problematiche per il nuovo stadio: la situazione

La situazione finanziaria alquanto difficile della proprietà Suning, a capo dell’Inter, porta a nuovi intoppi per la costruzione del nuovo stadio. In particolare, come riporta il quotidiano nazionale Repubblica, il comune di Milano ha nuovamente bloccato la pratica per la costruzione dell’impianto che andrebbe a sostituire lo storico San Siro. Con le elezioni comunali di maggio 2021, è molto probabile che la decisione spetterà alla nuova giunta del capoluogo meneghino. In tutto questo, il Milan rischia di essere penalizzato per via di una situazione che non lo coinvolge minimamente.