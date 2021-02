Rimonta scudetto: il Milan detiene il record negativo nella storia della Serie A

Il Milan subisce il sorpasso dopo 22 giornate di primato. Oltre alla preoccupante sconfitta contro lo Spezia e al calo fisico della squadra, i rossoneri devono fare anche i conti con la storia. Secondo quanto riporta ‘Il Giornale’, le squadre milanesi detengono il record negativo di rimonte subite dopo essere stati Campioni d’inverno.

Su 16 scudetti vinti da capolista del girone di andata, il Milan ha perso ben 6 campionati. E il danno della vittoria tricolore nerazzurra, oltre alla beffa della sconfitta rossonera, si è già verificato in due occasioni: nel ’65 e le ’71. L’incubo beffa scudetto torna a far visita in quel di Milanello.