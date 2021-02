Continua a tenere banco in casa Milan la questione legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. I rossoneri vorrebbero il rinnovo del portiere classe ’99, ma la trattativa con Mino Raiola si sta rivelando più lenta e difficoltosa del previsto. I rossoneri al momento offrono un contratto di 5 anni a 7,5 milioni a stagione, mentre l’entourage del calciatore chiedono 10 milioni netti a stagione.

Compromesso o addio?

Non è da escludere quindi un addio di Donnarumma, pur se al momento l’ipotesi appare la meno probabile. Intanto dall’estero arrivano voci di possibili destinazioni per il portiere della Nazionale Italiana. Secondo quanto riportato in Spagna da TodoFichajes.com, Donnarumma nella prossima stagione potrebbe trasferirsi in Francia e difendere i pali del Paris Saint-Germain, in quanto i parigini sarebbero gli unici a poter sostenere l’ingaggio richiesto.