RMC Sport – Il Lipsia chiude per Simakan

Da mesi importante obiettivo del Milan per la difesa, Mohamed Simakan si trasferisce in Germania. Dal 1 luglio sarà un nuovo calciatore del Red Bull Lipsia. Come riferisce dal suo profilo Twitter, Loïc Tanzi, giornalista di RMC Sport, Strasburgo e Lipsia hanno raggiunto un accordo sulla base di 15 milioni di euro. Il difensore rimarrà allo Strasburgo fino al termine della stagione anche perchè sta recuperando da un infortunio delicato al ginocchio. Il suo trasferimento comunque è subordinato al superamento delle visite mediche