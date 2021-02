Roma-Milan: Pioli ha scelto gli uomini su cui puntare

Dopo le ultime deludenti prestazioni tra campionato ed Europa League, il Milan questa sera affronterà la Roma, all’Olimpico, nel posticipo della 24^giornata.

Stefano Pioli è chiamato a delle scelte importanti per tentare di superare l’ostacolo giallorosso. La Roma, in questa stagione, con le grandi non hai mai vinto e – di conseguenza – proverà a sfatare questo tabù proprio nella partita di questa sera.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rebic e Tonali saranno del match: il croato ha superato Rafael Leao nelle gerarchie sulla fascia sinistra d’attacco e proverà a far male alla linea difensiva di Fonseca. L’ex Brescia, poi, sarà in mediana con Kessiè ed è alla ricerca di una prova convincente, che possa dargli fiducia per il prosieguo del campionato. In difesa, invece, Tomori sembra essere in vantaggio su Romagnoli per un posto accanto a Simon Kjaer.

I tifosi ci credono, la società anche. Pioli è consapevole dell’importanza della partita.

La gara di questa sera dirà tanto sul futuro rossonero.

Valerio Tubercolo