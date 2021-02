Romagnoli ed Ibrahimovic nell’occhio del ciclone

Periodo negativo per il Milan. Quando i risultati non arrivano, aumentano le critiche e le polemiche. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, nell’occhio del ciclone sarebbero finiti Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic. Il capitano rossonero è stato bersagliato sul web a causa dei suoi troppi errori in campo che, a detta di molti, sono costati buona parte dei gol subiti dai rossoneri nell’ultimo periodo.

Le critiche toccano anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese invece ha la colpa di partecipare come ospite fisso al ‘Festival di Sanremo’ nonostante il momento negativo della sua squadra. In questo momento il Milan ha bisogno di compattezza e di ritrovare la via della vittoria per tentare di stemperare le critiche.