Saelemaekers: “Guardiamo solo a noi stessi. Con l’Inter senza paura”

Saelemaekers, attraverso le pagine di ‘Tuttosport’, suona la carica in vista del derby: “Loro hanno individualità di spicco. Ma noi abbiamo il gruppo, siamo come una famiglia. Affronteremo l’Inter senza paura perché sono convinto che il gruppo sia più forte delle individualità. La classifica non la guardavamo prima e non la guardiamo ora, si guarda a maggio. Sappiamo che dobbiamo guardare solo a noi stessi, gli avversari non ci interessano”.

Infine, il belga ha parlato delle sue caratteristiche: “So che devo correre sempre. Sono in una grande squadra come il Milan e non posso permettermi di non farlo. Devo essere degno di questo club e se serve mi sacrifico per la squadra”.