Sanremo, Ibrahimovic duetterà con Mihajlovic sul palco del Festival

Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic al Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è il tecnico del Bologna in conferenza stampa.

“Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme… Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò”.

Lo svedese sarà presenza fissa sul palco dell’Ariston nell’edizione 2021 e in una serata sarà accompagnato dall’attuale tecnico del Bologna.

“Mi ha chiamato Amadeus: per fortuna non c’è pubblico, sennò io e Ibra sai che roba… Io e Ibra saremo due zingari sul palco. Una canzone italiana che mi piace? Io vagabondo… ma adoro anche i testi di Cremonini, Morandi, Ramazzotti, Antonacci, Venditti“.