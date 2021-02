Saponara: “Milan? Non ero ancora pronto per quel salto di qualità”

Riccardo Saponara, ex trequartista del Milan ora in forza allo Spezia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del La Nazione nelle quali ha parlato anche della sua esperienza in rossonero. Le sue parole:

“Sono rimasto un ragazzo con gli stessi valori che avevo a 21 anni. Se non fossi arrivato così in alto, oggi condurrei una vita diversa. Dall’esperienza al Milan sono arrivate tante belle cose e grandi opportunità. All’epoca non ero pronto a quel salto in avanti. Più che aiutarmi mi ha spaventato perché non avevo ancora il carattere per impormi”.