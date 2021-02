Scaroni: “Guardiamo avanti. A Milanello clima ottimo. Sono fiducioso”

Intervistato ai microfoni di Radio Rai, il Presidente del Milan Paolo Scaroni, ha commentato il momento della squadra e il clima che si respira a Milanello dopo la sconfitta che è costata la testa della classifica. Altri temi affrontati dal Presidente Scaroni, dai diritti tv all’ ingresso dei fondi e in ultimo la questione Ibra – Festival di Sanremo:

“Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. Guardiamo davanti partita dopo partita cercando di fare il meglio: ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima a Milanello sia ottimo. Certamente la partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po’ per tutti, ma io sono molto fiducioso. Noi teniamo molto alla Coppa Uefa, poi il derby sarà un momento fondamentale. Questa settimana ci dirà molto sul futuro della stagione. Il campionato non è mai stato così bello, ci stiamo tutti divertendo a vedere una classifica serrata. Inter, Milan e Juventus sembrano le favorite, ma non escludo sorprese”.

Questione diritti TV: “Mercoledì abbiamo un’assemblea di lega, l’ennesima, e dovremo prendere una decisione finale sui diritti tv italiani. Mi auguro che troveremo una soluzione perché è fondamentale per le casse dei club, i diritti tv rappresentano una fonte fondamentale di sostentamento. Io sono fiducioso”.

La questione ingresso dei fondi: “La decisione verrà affrontata in un’altra assemblea che probabilmente faremo la prossima settimana. Che ci sia una difesa dei singoli interessi è logico, ma ora dobbiamo trovare una sintesi.”

Ibrahimovic al Festival: “Considero Ibra un fenomenale atleta e un fenomenale professionista. Ogni cosa che fa ha una sua logica, non mi aspetto cose fuori posto, continuerà a dare il suo contributo al Milan”.