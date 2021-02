All’uscita dall’assemblea dei club di Serie A, il presidente del Milan Paolo Scaroni si è espresso in merito alla decisione del rinvio del voto sui fondi di private equilty per entrare nella Media Company per la gestione degli aspetti commerciali della Lega:

“Il voto sull’offerta dei fondi? È sempre difficile prendere decisioni in Lega” (ANSA)