Ozan Kabak è stato a lungo un obiettivo del Milan per la difesa. Prima dell’arrivo di Fikayo Tomori, sembrava che l’ormai ex difensore dello Schalke 04 potesse realmente vestire la maglia rossonera. Alla fine, Maldini e Massara hanno deciso di virare su altri profili, lasciando il via libera al Liverpool. I Reds hanno chiuso l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.