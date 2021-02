Sky – Bergomi: “Il Milan mi è piaciuto contro il Bologna. Pioli ha tutto per fare bene”

Nel corso di Sky Calcio Club, andato in onda domenica sera, Giuseppe Bergomi è intervenuto sul Milan, commentando la partita dei rossoneri contro il Bologna:

“Il Milan mi è piaciuto. Ha giocato con una formazione molto offensiva, ha messo una punta al posto di Calhanoglu. Mandzukic a me piace. Ora non ha tutto quel lavoro, ma una volta in condizione lo può fare. Mandzukic non ha quella fisicità che ha Ibra, per questo ieri Pioli ha tenuto dentro lo svedese contro il Bologna. Questa squadra ha tutto per fare bene“.