Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sua importanza negli equilibri del Milan:

“E’ arrivato un giocatore che era più su degli altri, la grandezza di Ibra è che ha portato tutti lassù. Senza Ibra il Milan non potrebbe vincere lo scudetto. Sarebbe una grande avventura di squadra, ma senza Ibra non potrebbe succedere. E’ un monumento, Djidji è come davanti la statua di Garibaldi a cavallo“.