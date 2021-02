Durante il programma “Il Club” condotto da Fabio Caressa su Sky Sport, Alessandro Costacurta commenta la classifica del Milan alla luce dei risultati odierni: “La classifica è molto corta, si è creata bagarre in zona Champions League. Anche il Milan è coinvolto in questa lotta. Ce lo sta dicendo il campionato, puoi perdere contro chiunque, come è successo con lo Spezia. Quindi credo il Milan debba continuare a guardare avanti, ma soprattutto iniziare a guardarsi alle spalle in classifica”