Noto giornalista di Sky, Stefano De Grandis ha parlato della situazione attuale del Milan. Queste le sue parole: “Secondo me c’è un involuzione nel Milan. I rossoneri sono stati messi sotto nel gioco per 90 minuti ma questa nota stonata si è vista sia con il Crotone che con la Lazio. C’è stata la flessione di giocatori importanti. Per il Milan c’è una piccola involuzione ma nel derby può ritornare a trovare lucidità“.