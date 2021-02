Sky – Kessie: “Mi spiace per i tifosi. Dobbiamo lavorare ancora per tornare come ad inizio stagione”

Franck Kessie ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post derby. Ecco le sue parole sul momento del Milan: “Dobbiamo pensare alle altre gare subito. Dobbiamo cercare di lavorare ancora di più per tornare come ad inizio stagione”.

Sul proseguo del percorso: “Dobbiamo lavorare, il mister e lo staff rivedranno la partita e scopriranno cosa non ha funzionato per prepararci alla prossima sfida”.

Un pensiero ai tifosi: “Mi dispiace per loro. Hanno fatto di tutto per caricarci; non è andata bene. Dobbiamo alzare il livello per tornare quelli del 2020”.

Le parole di Ibrahimovic nello spogliatoio: “Ci ha detto che il calcio è così. Quando perdi fa male, ma dobbiamo alzare la testa per andare più forti, mancano ancora tante partite”.