Sky – Kjaer: “Contro il Manchester sarà difficile. Preferisco sempre affrontare i più forti. Il momento? Dobbiamo reagire”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, Simon Kjaer parla del futuro europeo alla luce della prossima sfida contro il Manchester United: “Se mi fa piacere? Assolutamente. Ho sempre preferito giocare contro i più forti. Sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo”.

Le difficoltà del match: “E’ una gara molto difficile. Stiamo lavorando anche adesso per migliorare. Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100% ma durante una stagione ci sono sempre periodi complicati. Dobbiamo reagire. La partita di Manchester sarà una bella gara per tutti”.