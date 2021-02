Sky – Marani: “Il calo del Milan è fisiologico, ma nulla è perduto”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato del momento del Milan a seguito della sconfitta contro lo Spezia:

“ll Milan paga la lunga cavalcata che ha fatto finora. Quando non riesce a stare nella metà campo avversaria fa più fatica. Quando sta bene fisicamente ha una forza e una velocità pazzesca. Nulla comunque è perduto, anche se il momento è complicato perché nei prossimi giorni ci sono partite importanti per i rossoneri. Il Milan, contro lo Spezia, ha pagato la poca brillantezza di alcuni giocatori come Bennacer e Calhanoglu. Il calo è fisiologico, non ve dimenticato il grande lavoro che è stato fatto“